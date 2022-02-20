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هذا ما قاله رحالة أمريكي عن زيارته للجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله رحالة أمريكي عن زيارته للجزائر (فيديو)

نشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر فيديو لرحالة أمريكي يتحدث عن الجزائر بعد زيارته 143 دولة عبر العالم والانطباع الذي أخذه عنها.

وحمل الفيديو حوار  طريف بين موظف مسؤول في السفارة الأمريكية بالجزائر مع الرحالة عن أكثر شيء أثار انتباهه في الجزائر ليرد بالقول أن طيبة وكرم الشعب الجزائري أكثر ما لفت انتباهه.

وتابع الرحالة قائلا إنه “زار 6 ولايات جزائرية واكتشف أنها لا تشبه بعضها البعض، وهو ما أقنعه بأن مقولة “الجزائر قارة” مقولة صحيحة”.

وقال الرحالة أن ولاية تيميمون كانت أكثر ولاية زارها وأعجب بها خاصة منظر الغروب فيها الذي يتمازج فيه اللون الأحمر مع السماء والأبنية.

وعلق ممثل السفارة الأمريكية الذي ظهر في الفيديو مازحا بأن الرحالة الأمريكي لم يكن ديبلوماسيا وكان من الأجدر أن يقول أن كل الولايات التي زارها جميلة وليست تيميمون فقط”.

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