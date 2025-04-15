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اقتصاد

هذا ما قاله رزيق عقب استلام مهامه على رأس وزارة التجارة الخارجية

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله رزيق عقب استلام مهامه على رأس وزارة التجارة الخارجية

أكد كمال رزيق، الذي استلم مهامه صبيحة الثلاثاء، على رأس وزارة التجارة وترقية الصادرات التزامه بتطبيق خارطة الطريق التي سطرها رئيس الجمهورية لهذا القطاع.

وفي كلمة له بمناسبة استلام المهام، تقدم رزيق بشكره إلى رئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصه لإدارة قطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مؤكدا التزامه بتطبيق خارطة الطريق التي سطرها رئيس الجمهورية لهذا القطاع.

كما أشاد رزيق بالمجهودات التي بذلها بوخاري على رأس الوزارة وهنأه بمنصبه الجديد، متعهدا بـ”مواصلة العمل مع إطارات الوزارة وبالتنسيق الوثيق مع جميع القطاعات لتحقيق الأهداف التي تم تسطيرها”.

وكان قد عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، خلفا محمد بوخاري الذي كُلف برئاسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشغل رزيق قبلها منصب مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير.

وسبق لرزيق الذي يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة الجزائر, أن تولى وزارة التجارة وترقية الصادرات في الفترة الممتدة بين يناير2020 ومارس 2023.

بدوره, توجه بوخاري بالشكر لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه على رأس قطاع مهم, وهي الثقة التي جددها فيه كرئيس للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأثنى بوخاري أيضا على المجهودات التي بذلها إطارات القطاع لمرافقته في تحقيق الاهداف المسطرة, متعهدا ببذل المزيد من الجهود في منصبه الجديد.

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