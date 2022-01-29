هذا ما قاله روجي ميلا عن المنتخبين الجزائري والتونسي

قال أسطورة الكرة الكاميرونية، روجي ميلا، أن المنتخب الجزائري، دفع ضريبة الثقة الزائدة، في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون..

وأضاف النجم الكاميروني السابق في تصريحات لقناة حنبعل التونسية: “منتخب الجزائر دفع ضريبة الاعتقاد بأنه قادر على هزيمة أي منافس، ونحن في منتخب الكاميرون لا نفكر كذلك، بل نعلم أن المباراة تلعب فوق الميدان”.

وتابع ميلا حديثه عن الخروج المبكر للمنتخب الجزائري من دورة الكاميرون، حيث قال: “ليس لأنك البطل يمكنك الفوز على كل المنافسين، بل الواقعية وحقيقة الميدان في كل مباراة هي التي تحدد الفائز”.

وتحدث روجي ميلا عن المنتخب التونسي، وقال: “منتخب تونس أظهر وجها طيبا في كأس أمم إفريقيا، لكن تنقصه القوة الهجومية”.

ورشح روجي ميلا، المنتخب الكاميروني للتتويج بالكأس الإفريقية، وقال في هذا الإطار: “حظوظ الكاميرون وفيرة في اعتلاء منصة التتويج.. وحتى إن اعترضنا منتخب تونس فإننا سنفوز عليه، لأنه لم يسبق له أن هزم الكاميرون”.