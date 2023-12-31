هذا ما قاله رونالدو بعد تصدره قائمة هدافي العالم في عام 2023

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

ورفع رونالدو رصيد بمناسبة مباراة التعاون إلى 54 هدفا، حيث كان قد انفرد الثلاثاء الماضي بالصدارة بعد توقيعه ثنائية في مباراة اتحاد جدة.

وأصبح النجم البرتغالي أول لاعب في التاريخ يحصل على لقب هداف العام خلال ثلاث عقود مُختلفة 2008، 2015، 2023.

🚨 رسميا .. هدافين سنة 2023: 🇵🇹 كريستيانو رونالدو — 54 هدف

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 هاري كين — 52 هدف

🇫🇷 مبابي — 52 هدف

🇳🇴 هالاند — 50 هدف رونالدو بعمر الـ38 يتفوق على الجميع🔝⚽️ pic.twitter.com/wcEHgPBRG8 — EPL World (@EPLworld) December 30, 2023

وفي تصريحات له، حول تصدره قائمة هدافي العالم في عام 2023 ، قال رونالدو: ” أريد أن أشكر كل زملائي سواء اللاعبين أو الطاقم الفني، لأنني ما كنت لأصل لهذا الرقم بدون مساعدتهم، وأريد أن أشكر جمهور النصر الذي يدعمنا دائما في كل مكان”.

لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ 🔥

حضر ليتسيّد هدافي العالم من أرض المملكة 🇸🇦 قائد نادي النـصـر السعـودي 💛

الأسـطـورة كريستيانو رونالدو 🐐

هدافًا للعالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا! 👏⚡️ pic.twitter.com/eFDvzBgTaa — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 30, 2023

وأضاف رونالدو: ” “أريد أن أكون هداف العالم مجددا في 2024”.