-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله رونالدو بعد تصدره قائمة هدافي العالم في عام 2023

عمر سلامي
  • 209
  • 0
هذا ما قاله رونالدو بعد تصدره قائمة هدافي العالم في عام 2023
ح.م
كريستيانو رونالدو

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

ورفع رونالدو رصيد بمناسبة مباراة التعاون إلى 54 هدفا، حيث كان قد انفرد الثلاثاء الماضي بالصدارة بعد توقيعه ثنائية في مباراة اتحاد جدة.

وأصبح النجم البرتغالي أول لاعب في التاريخ يحصل على لقب هداف العام خلال ثلاث عقود مُختلفة 2008، 2015، 2023.

وفي تصريحات له، حول تصدره قائمة هدافي العالم في عام 2023 ، قال رونالدو: ” أريد أن أشكر كل زملائي سواء اللاعبين أو الطاقم الفني، لأنني ما كنت لأصل لهذا الرقم بدون مساعدتهم، وأريد أن أشكر جمهور النصر الذي يدعمنا دائما في كل مكان”.

وأضاف رونالدو: ” “أريد أن أكون هداف العالم مجددا في 2024”.

مقالات ذات صلة
عمورة يتفوق على مبابي وبيلينغهام!

عمورة يتفوق على مبابي وبيلينغهام!

استبعاد لاعب من كأس أمم إفريقيا بسبب قميص نجم ريال مدريد

استبعاد لاعب من كأس أمم إفريقيا بسبب قميص نجم ريال مدريد

داربي العاصمة كشف “أصفار” البطولة المحلية

داربي العاصمة كشف “أصفار” البطولة المحلية

المنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم وديا أمام قطر

المنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم وديا أمام قطر

نجم منتخب غانا يرشح هذه المنتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا

نجم منتخب غانا يرشح هذه المنتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا

هذا النّادي مُتحمّس لِانتداب عطال

هذا النّادي مُتحمّس لِانتداب عطال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد