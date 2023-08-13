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رياضة

هذا ما قاله رونالدو عن تتويجه بلقب بطولة العرب للأندية

عمر سلامي
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هذا ما قاله رونالدو عن تتويجه بلقب بطولة العرب للأندية
ح.م
كريستيانو رونالدو

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته الكبيرة بتتويجه مع فريقه النصر السعودي بلقب بطولة العرب للأندية.

وكتب رونالدو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف واحد في النهائي: “أشعر بسعادة كبيرة بمساعدة فريقي على الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى”.

وأضاف: “شكرا لكل من شارك في هذا الإنجاز المهم للنادي، ولأفراد عائلتي وأصدقائي لأنهم بجانبي دائما، ودعم رائع من جماهيرنا، هذه الكأس هي لكم أيضا”.

وسجل النجم البرتغالي هدفين في مرمى الهلال السعودي، في المباراة النهائية ليقود النصر للتتويج بلقب بطولة الأندية العربية.

وسجل رونالدو أمام كل من فريق الاتحاد المنستيري التونسي وفريق الزمالك المصري في دور المجموعات، وفريق الرجاء المغربي في ربع النهائي وفريق الشرطة العراقي في نصف النهائي، بالإضافة إلى هدفين في النهائي أمام الهلال.

وتوج رونالدو هدافا للبطولة العربية للأندية بتسجيله 6 أهداف، متفوقا على التونسي طه ياسين الخنيسي من الكويت الكويتي الذي يملك 4 أهداف.

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