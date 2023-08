هذا ما قاله رونالدو عن تتويجه بلقب بطولة العرب للأندية

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته الكبيرة بتتويجه مع فريقه النصر السعودي بلقب بطولة العرب للأندية.

وكتب رونالدو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف واحد في النهائي: “أشعر بسعادة كبيرة بمساعدة فريقي على الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى”.

وأضاف: “شكرا لكل من شارك في هذا الإنجاز المهم للنادي، ولأفراد عائلتي وأصدقائي لأنهم بجانبي دائما، ودعم رائع من جماهيرنا، هذه الكأس هي لكم أيضا”.

Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!

Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!

Fantastic support by our fans!This also belongs to you!💛💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3

