هذا ما قاله زروقي بعد تمديد العقد

أعلنت إدارة نادي تفينتي إنشخيده الهولندي مساء الخميس، عن تمديد عقد لاعبها الدولي الجزائري رامز زروقي.

وكان متوسط الميدان رامز زروقي (23 سنة) يرتبط مع نادي تفيتي إنشخيده بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. بعد أن التحق بِأكاديمية هذا الفريق عام 2016، قادما من نادي أجاكس أمستردام الهولندي.

وصارت مدّة العقد الجديد تنقضي في صيف 2024، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

ونقلت إدارة نادي تفينتي إنشخيده على لسان زروقي، قوله بعد تمديد العقد: “أعتقد أن الإدارة كافأتني على العمل الجادّ الذي قمت به، والتحسّن الذي طرأ عليّ. أطمح إلى المواصلة على النسق ذاته. أتوقّع أن أستفيد كثيرا في نادي تفينتي إنشخيده، ولكن يجب عليّ أيضا النّجاح في تخطّي مراحل جديدة قادمة”.

وعن خوضه 11 مباراة دولية مع “الخضر”، بينها حضوره “كان” الكاميرون 2022، قال الدولي الجزائري: “لعبت كثيرا في ظرف وجيز. لقد مرّت الفترة بِسرعة. كان ارتداء زيّ محاربي الصّحراء له طعم خاص”.

من جهته قال المسؤول يان ستروير المدير الفني بِنادي تفينتي: “منذ التحاقه بِأكاديمية تفينتي أظهر زروقي أنه لاعب ناجح، وظلّ يعمل بِجدّ. نحن مسرورون بِتمديد عقد هذا اللاعب، ونعتقد أنه سيقود فريقنا إلى مزيد من الانتصارات. يلوح في الأفق مستقبل كروي مشرق لِزروقي”.

وخاض رامز زروقي هذا الموسم 25 مباراة أساسيا بِزيّ نادي تفينتي إنشخيده، في بطولة هولندا وكأس هذا البلد. وسجّل 4 أهداف.

وتنتظر رامز زروقي مع فريقه تفينتي إنشخيده سهرة السبت المقبل، مباراة ضد الضيف نادي زفوله، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الهولندية. وبعدها يعود إلى الجزائر، تأهّبا للمشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهتَي الكاميرون، بِرسم تصفيات المونديال.