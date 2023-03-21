-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله زفيزف خلال اجتماعه بلاعبي المنتخب الوطني والطاقم الفني

عمر سلامي
  • 673
  • 0
هذا ما قاله زفيزف خلال اجتماعه بلاعبي المنتخب الوطني والطاقم الفني
ح.م
اجتماع رئيس الفاف مع لاعبي "الخضر" والطاقم الفني

اجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، سهرة الاثنين، مع اللاعبين والطاقم الفني لـ”الخضر”، بمناسبة انطلاق التربص التحضيري الخاص بمبارتي النيجر.

وبرمج رئيس “الفاف” هذا اللقاء، بعد مأدبة العشاء، حيث عرض مشروع الاتحادية والأهداف المستقبلية المسطرة.

وأكد زفيزف خلال الاجتماع أنه سيتم توفير الوسائل وتحسين ظروف العمل على كافة المستويات.

وحسب بيان “الفاف”، فإن زفيزف وخلال الاجتماع رحب بالوافدين الجدد إلى بيت “الخضر”، وأشاد باختيارهم تمثيل الجزائر، والدفاع عن قميص المنتخب الوطني.

كما لم يفوّت زفيزف الفرصة، لتقديم الشكر للاعبين القدامى في المنتخب، على تقديمهم في كل مناسبة أقصى ما لديهم من مجهودات، والتزامهم الدائم بالدفاع عن ألوان المنتخب.

أما الناخب الوطني وفي تدخله خلال الاجتماع، فقد أشار إلى عدة قواعد ومبادئ العمل الضرورية التي تسمح بتطور المنتخب، وتقديمه لنتائج في المستوى.

مقالات ذات صلة
شيخ المدربين الفرنسيين يُنصف عوّار

شيخ المدربين الفرنسيين يُنصف عوّار

محرز يبلغ نصف نهائي كأس إنجلترا

محرز يبلغ نصف نهائي كأس إنجلترا

السعودية تطلب تنظيم كأس العرب في ديسمبر 2023

السعودية تطلب تنظيم كأس العرب في ديسمبر 2023

وزير الرياضة السعودي يعلّق على إمكانية انتقال ميسي إلى دوري “روشن”

وزير الرياضة السعودي يعلّق على إمكانية انتقال ميسي إلى دوري “روشن”

بونجاح يترك بصمته مع السد وبراهيمي يتألق مع الغرافة

بونجاح يترك بصمته مع السد وبراهيمي يتألق مع الغرافة

فريقان جزائريان في ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي

فريقان جزائريان في ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد