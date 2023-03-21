هذا ما قاله زفيزف خلال اجتماعه بلاعبي المنتخب الوطني والطاقم الفني

اجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، سهرة الاثنين، مع اللاعبين والطاقم الفني لـ”الخضر”، بمناسبة انطلاق التربص التحضيري الخاص بمبارتي النيجر.

وبرمج رئيس “الفاف” هذا اللقاء، بعد مأدبة العشاء، حيث عرض مشروع الاتحادية والأهداف المستقبلية المسطرة.

وأكد زفيزف خلال الاجتماع أنه سيتم توفير الوسائل وتحسين ظروف العمل على كافة المستويات.

وحسب بيان “الفاف”، فإن زفيزف وخلال الاجتماع رحب بالوافدين الجدد إلى بيت “الخضر”، وأشاد باختيارهم تمثيل الجزائر، والدفاع عن قميص المنتخب الوطني.

كما لم يفوّت زفيزف الفرصة، لتقديم الشكر للاعبين القدامى في المنتخب، على تقديمهم في كل مناسبة أقصى ما لديهم من مجهودات، والتزامهم الدائم بالدفاع عن ألوان المنتخب.

أما الناخب الوطني وفي تدخله خلال الاجتماع، فقد أشار إلى عدة قواعد ومبادئ العمل الضرورية التي تسمح بتطور المنتخب، وتقديمه لنتائج في المستوى.