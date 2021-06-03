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الجزائر
خلال زيارة مجاملة قام بها فرانسوا غوييت لوزير المجاهدين

هذا ما قاله زيتوني للسفير الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله زيتوني للسفير الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة

استقبل وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، الطيب زيتوني، بمقر الوزارة ،الخميس، سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر، وذلك في زيارة مجاملة، بطلب منه، تم خلالها تناول العديد من الملفات على راسها ملف الذاكرة.

وأفاد بيان للوزارة وخلال اللقاء الذي جمع الطرفان، استعرض الجانبان مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وترقيتها .

وقد أبدى سعادة السفير الفرنسي بالجزائر، اهتمامه بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، للحفاظ على الموروث التاريخي المجيد، معبرا عن ارتياحه للخطوات الكبيرة التي قطعها الطرفان لتجاوز العقبات التي  قد تعيق مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال فتح ملفات الذاكرة التي هي محل نقاش على أعلى مستوى.

وبعد تقديم وجيز من طرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق ،الطيب زيتوني، للمهام والمجهودات التي تبذلها الدولة ومن خلالها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مجال صون الذاكرة الوطنية وكذا الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية للمجاهدين وذوي الحقوق.

أكد الوزير على الأهمية التي توليها الدولة من تقدير وإهتمام لهذه الفئة الشريفة،  إلى جانب الإنجازات المحققة في مجال الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بفترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، منوها بالإهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للذاكرة التاريخية  و الحفاظ عليها وترقيتها ، مؤكدا في ذات السياق، أن  ملف الذاكرة لا يقل أهمية عن الملفات الأخرى في مجال التعاون بين البلدين.

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