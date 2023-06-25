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رياضة

هذا ما قاله زيدان عن تعاقد الريال مع بيلينغهام

عمر سلامي
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هذا ما قاله زيدان عن تعاقد الريال مع بيلينغهام
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زين الدين زيدان

أشاد المدرب السابق لريال مدريد، النجم الفرنسي زين الدين زيدان، بتعاقد النادي الملكي مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال زيدان، لشبكة “تيلى فوت” الفرنسية،:”بيلينغهام لاعب مهم للمستقبل، إنه جاهز ومناسب للعب في ريال مدريد، ولديه لديه كافة المقومات التي تؤهله للنجاح في النادي”.

كما تحدث زيدان عن بن زيمة ومودريتش، وقال: “إذا كان هناك لاعب يجعلني أقفز من مقعدي، فإنه كريم بن زيمة، ومودريتش أيضا، إنهما لاعبان عندما تكون لديهما الكرة، تعتقد أنهما سيفقدونها، لكنهما ينجحان في الخروج من المواقف الصعبة”.

وعن العودة للتدريب، قال زيدان: “لا يمكنك رفض أي شيء، أعرف ماذا أريد وما لا أريده، إذا قررت أخذ فترة راحة، فهذا لأنني أحتاجها.. آمل أن أتمكن قريبا من العودة للتدريب”.

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