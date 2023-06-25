هذا ما قاله زيدان عن تعاقد الريال مع بيلينغهام

أشاد المدرب السابق لريال مدريد، النجم الفرنسي زين الدين زيدان، بتعاقد النادي الملكي مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال زيدان، لشبكة “تيلى فوت” الفرنسية،:”بيلينغهام لاعب مهم للمستقبل، إنه جاهز ومناسب للعب في ريال مدريد، ولديه لديه كافة المقومات التي تؤهله للنجاح في النادي”.

– بيلينجهام إلى ريال مدريد ؟ الأسطورة زين الدين زيدان: بيلينجهام لاعب مهم للمستقبل، إنه جاهز ومُناسب للعب في ريال مدريد. pic.twitter.com/B5dPqfwoou — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 25, 2023

كما تحدث زيدان عن بن زيمة ومودريتش، وقال: “إذا كان هناك لاعب يجعلني أقفز من مقعدي، فإنه كريم بن زيمة، ومودريتش أيضا، إنهما لاعبان عندما تكون لديهما الكرة، تعتقد أنهما سيفقدونها، لكنهما ينجحان في الخروج من المواقف الصعبة”.

الأسطورة زين الدين زيدان: إذا كان هناك لاعب جيد جعلني أتأثر فهو كريم بنزيما. ربما أيضًا لوكا مودريتش، هم من اللاعبون الذين عندما يكون لديهم الكرة في مواقف تجعلك تعتقد أنهم سيخسروها ثم لا يحدث ذلك، فهم دائمًا ينجحون في التخلص من هذه المواقف. pic.twitter.com/mso0MDivzl — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 25, 2023

وعن العودة للتدريب، قال زيدان: “لا يمكنك رفض أي شيء، أعرف ماذا أريد وما لا أريده، إذا قررت أخذ فترة راحة، فهذا لأنني أحتاجها.. آمل أن أتمكن قريبا من العودة للتدريب”.