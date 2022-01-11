هذا ما قاله سليماني عن “الكان” والمنتخبات المرشحة للتتويج

قال هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني، أن “الخضر” سيدخلون منافسة كأس أمم إفريقيا بالكامرون من أجل التتويج بها.

وأضاف سليماني في حوار لقناة نادي ليون، قبل تنقله لتربص الدوحة: “سندخل المنافسة من أجل الفوز بها، وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق ذلك”.

وأكد سليماني أن المنتخب الوطني الحالي يضم مجموعة جيدة قادرة على تحقيق ألقاب جديدة: ” بالمجموعة الحالية والمدرب بلماضي، بإمكاننا تحقيق تتويجات جديدة”.

وعن تتويج المنتخب الجزائري بكأس العرب، بعد التتويج بـ”كان” 2019 قال سليماني: “هذا أمر جيد، والتتويج بكأس العرب مهم لنا ولكل الشعب الجزائري، الذي كان في غاية السعادة بالإنجاز المحقق”.

ورشح سليماني عدة منتخبات إلى جانب الجزائر من أجل التتويح بـ”كان” الكاميرون، وقال في هذا السياق: “هناك عدة منتخبات إفريقية كبيرة تبقى مرشحة للتتويج منها السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا، ومنتخب البلد المنظم الكاميرون”.