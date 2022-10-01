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رياضة

هذا ما قاله سليماني عن بلايلي

علي بهلولي
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هذا ما قاله سليماني عن بلايلي

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عن مواطنه وزميله يوسف بلايلي، الذي قرّر ترك نادي براست الفرنسي.

وقال سليماني في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “لوتيلغرام” الفرنسية، نشرت جزءا منها، السبت (التفاصيل كاملة هذا الأحد)، إن بلايلي وهاريس بلقبلة هما مَن شجّعاه على الالتحاق بِنادي براست في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف هدّاف “الخضر” قائلا إنه لمّا علم بِرغبة بلايلي في ترك النادي، حاول إقناعه بِالبقاء، لكن دون طائل.

واختتم سليماني تصريحاته، قائلا إنه لم يكن يتوقّع ذهاب بلايلي بِهذه السرعة، لكن قنّاص “محاربي الصّحراء” استطرد، وقال إن عالم كرة القدم مليء بِالمفاجآت والقرارات غير المتوقّعة.

ويستعدّ المهاجم إسلام سليماني ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة للمشاركة مع فريقهما براست خارج القواعد أمام نادي أوكسير، بعد ظهيرة هذا الأحد، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وأعلن التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست، السبت، عن قائمة تضمّ 20 لاعبا يخوض مواجهة أوكسير، وقد حملت اسمَي سليماني وبلقبلة.

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