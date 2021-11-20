هذا ما قاله سوداني عن حظوظه في العودة إلى “الخضر”

قال المهاجم العربي هلال سوداني، أن الناخب الوطني جمال بلماضي، يعرف إمكاناته وشخصيته، وإذا رأى بأنه قادر على تقديم الإضافة لـهجوم “الخضر”، سيتصل به.

وأضاف سوداني في حوار لموقع” 360 رياضة” السعودي: ” أشكر اللاعبين الذين يقدمون مستوى كبير مع المنتخب، وأنا في خدمة المنتخب، إذا احتاجني أنا تحت تصرفه، وإذا لم أكن موجودا سأبقى دائما مع “الخضر” بالقلب”.

وعن قدرة المنتخب الوطني على بلوغ مونديال قطر، قال مهاجم نادي ضمك السعودي: ” المنتخب قادر على التأهل إلى المونديال، بالنظر إلى النتائج الإيجابية والمشوار الذهبي لحد الآن، كما أن المنتخب بإمكانه الحفاظ على التاج الإفريقي”.