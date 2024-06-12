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اقتصاد

هذا ما قاله شرفة عن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وتموين الأسواق

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله شرفة عن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وتموين الأسواق

أكد وزير الفلاحة، يوسف شرفة، أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لتموين السوق الوطنية لأزيد من سنة.

وأوضح شرفة خلال زيارة العمل التي قادته رفقة وزير الري، طه دربال، إلى ولاية الأغواط، ”بأن المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحبوب والبقول الجافة يكفي لتموين السوق الوطنية لأزيد من سنة قادمة”، مشيرا إلى أن” قطاعه قام بتخصيص 340 مليار دينار لإنجاز 30 منصة لوجستيكية تحتوي على 350 مركز جواري لتخزين أزيد من 50 مليون طن من المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لتلبية احتياجات المواطنين”.

وذكر الوزير بأن مردود حملة الحصاد والدرس بلغ هذه السنة 80 قنطارا من الحبوب في الهكتار الواحد، مؤكدا أن هذا الرقم مؤشر عن  نجاح الموسم الفلاحي.

وأضاف بأن مصالحه قامت في إطار هذه الحملة، بتسخير 11 ألف آلة حصاد ومخازن بطاقة 43 مليون قنطار من الحبوب.

وأردف أن الدولة وفرت كل الظروف للاستثمار الفلاحي، بحيث يمكن للفلاح أن يتحصل على قطعة أرض صالحة للفلاحة بعد أسبوع من إيداع الطلب شريطة -يقول الوزير- ”أن تتوفر لديه الإرادة والنية الصادقة للعمل والإنتاج”.

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