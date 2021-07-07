هذا ما قاله صاحب منشورات “ميديا بلوس” بشأن اتهامات أحلام مستغانمي له

رد صاحب دار النشر “ميديا بلوس” بقسنطينة، الثلاثاء، على اتهامات الكاتبة أحلام مستغانمي له بالسطو عليها والتنكر لحقوقها، من خلال بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك.

وقال السيد ياسين حناشي إن الكاتبة أحلام مستغانمي منحته شرف إصدار روايتها “ذاكرة الجسد” ولكن للأسف تبع ذلك الكثير من التهم.

وأكّد حناشي بأنه لم يتجاوز عدد النسخ المتفق عليها في العقد، مشيرا إلى أنه قام بطبع النصف فقط، ولديه جميع الوثائق التي تثبت ذلك إن أرادت التأكد، ومن المحتمل أن تنقل ذلك لجمهورها وتعترف بخطئها، أو لربما تم خداعها.

فيما يتعلق بدفع الرسوم، فقد أكد بأن العملية تمت بحضور صديق مشترك، أبدى استعداده للشهادة في حالة حصول خطأ أو تراجع، موضحا أن النسخ الـ10 تبقى تحت تصرفها حتى تبلغنا بعنوانها البريدي.

يذكر أن أحلام مستغانمي كانت قد صرحت بأنها ستتجه للقضاء لاسترداد حقوقها من الناشر ياسين حناشي الذي قام حسبها بالسطو عليها والتنكر لحقوقها بعد أن قام باستغلال العقد الذي أبرمته معه لإصدار الترجمة الفرنسية لروايتها “ذاكرة الجسد”.

وأعلنت الكاتبة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنها سلكت “طريق وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن شخص مفقود”، وهذا بعد أن استنفدت جميع طرق الاتصال بالسيد حناشي الذي طاردها كما قالت من بلد إلى بلد من أجل توقيع عقد يوم 26 جوان 2013 لإصدار الترجمة الفرنسية لروايتها ذاكرة الجسد وفق عقد مدته خمس سنوات.