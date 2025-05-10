هذا ما قاله صادي عن الهدف من المشاركة في “الشان”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بعد التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، أن المشاركة في هذه البطولة سيكون لتحسين الآداء الجماعي تحضيرا لكأس العرب.

وقال وليد صادي في تصريحات له عقب مباراة غامبيا: “سعداء بالتأهل، حقيقة منتخبنا لعب كرة جيدة أمام غامبيا، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة تحسين الآداء الجماعي في المستقبل إن شاء الله”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “تعلمون أننا قرّرنا في آخر لحظة المشاركة في “الشان”، كنا نخطط للمشاركة بالشبان، لكن اليوم أتيحت لنا الفرصة من أجل التحضير لكأس العرب، كما أن المنتخب المحلي فرصة لبروز لاعبي البطولة”.

وعن الهدف من المشاركة في “الشان”، قال صادي: “الاستراتيجية هي المشاركة وتحسين الآداء الجماعي للتحضير لكأس العرب”.