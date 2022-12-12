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اقتصاد

هذا ما قاله عرقاب عن مساهمة الطاقات المتجددة في نمو الاقتصاد الجزائري

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله عرقاب عن مساهمة الطاقات المتجددة في نمو الاقتصاد الجزائري
ح.م
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، أن الطاقات المتجددة من شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في نمو الاقتصاد الجزائري، وتُكوِن حلولاً في التنمية الاقتصادية الوطنية.

جاء هذا في كلمة لوزير الطاقة خلال اشرافه على اللقاء الجهوي الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة لمنطقة الوسط.

وشجع وزير الطاقة، جمعيات حماية المستهلك على التعاون مع شركة توزيع الكهرباء والغاز من أجل تعزيز وجودها في الميدان، وعملها في تحسيس المواطن وحماية حقوقه، وهو ما يسمح لها بالمشاركة في أداء وتحسين الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز.

وأوضح وزير الطاقة أن “مناقشة خارطة الطريق التي اقترحتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز جاء نتيجة اللقاءات التي تم عقدها في العام المنصرم، وهو ما سيُرسي أسس العمل مع جمعيات حماية المستهلك حتى يتمتع المواطن بالطاقة على أحسن وجه”.

واعتبر وزير الطاقة، أن هذه اللقاءات فرصة للتحاور والتشاور، “يجب أن نستغلها من أجل تحسين الخدمة التي تقدم للمواطن في هذا المجال”، مشددًا على ضرورة إنشاء إطار عمل منظم ومستمر على المدى القريب والقيام بالأعمال في الآجال المحددة“.

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