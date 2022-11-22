هذا ما قاله عرقاب عن مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا

اعتبر وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الثلاثاء، أن مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا يشكل أولوية بالنسبة لقطاعه.

وجاء هذا خلال كلمة لوزير الطاقة أثناء المؤتمر المشترك، حول “الربط الكهربائي المتوسطي، عامل للتكامل الإقليمي وحافز للانتقال الطاقوي”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الجزائر تشكل موردا آمنا وموثوقا للغاز الطبيعي، حيث يسمح لها ما تمتلكه من إمكانيات أن تكون غدا موردا آمنا للكهرباء وبكفاءة عالية.

وتابع “نتوفر على قدرة إنتاج كهرباء تزيد عن 25 ألف ميغا واط، وذروة استعمال لا تتجاوز 17 ألف ميغاواط ما يتيح طرح قدرة يومية تبلغ 10 ألاف ميغاواط في السوق الإقليمية، ويمكن رفع هذه القدرة بـ 15 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة”.

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن الإنتقال الطاقوي يستوجب تحويل النظام المعمول به بشكل جذري وملموس ومراجعة إستراتجية جميع القطاعات وسياسة استهلاك الطاقة وتوزيعها لإنشاء مسارات تنمية قادرة على التكيف مع المناخ.