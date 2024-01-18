هذا ما قاله عطاف أمام لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز(فيديو)

قال وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، إن الاحتلال انتقل إلى أعلى درجات الهمجية والوحشية وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد عطاف، في كلمته خلال اجتماع لجنة فلسطين التابع لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أن الاحتلال الصهيوني يريد تصفية القضية الفلسطينية كليا على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع.

وتابع عطاف قائلا: “إن الخطر صار حقيقيا بامتداد الصراع وبأشغال أتون حرب إقليمية جديدة تجتاح المنطقة برمتها في ظل التصعيد العسكري الذي طال اليمن الشقيق.”