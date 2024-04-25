هذا ما قاله عطاف عن فلسطين والاتحاد المغاربي وقوات فاغنر في الساحل

تحدث وزير الخارجية أحمد عطاف عن جملة من الملفات الراهنة وعلى رأسها عضوية فلسطين في الأمم المتحدة والأوضاع في الساحل وكذا لقاء القمة الثلاثي بتونس.

وقال وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، الخميس، خلال لقاء إعلامي إن طلب ملف منح عضوية لفلسطين في الأمم المتحدة لم ينتهي وهناك متابعة دائمة لهذا الملف.

وأكد عطاف أن الجزائر تفكر في تحرك قادم بخطوات أنجع، مشيرا إلى أن الجزائر الدولة الوحيدة التي تجرأت على فتح ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بعد 14 سنة، وأشار إلى أن أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية مساندة لمنح عضوية كاملة لفلسطين.

وعن اللقاء الثلاثي التشاوري بتونس قال عطاف: “ليس بديلا لاتحاد المغرب العربي”، مشيرا إلى أن اتحاد المغرب العربي يبقى مشروعا وهدفا تاريخيا والتكتل الجديد مفتوح للجميع شرط تتوفر النية والارادة السياسية.

وقال عطاف: “كان من الضروري انشاء فضاء مغاربي تشاوري لمناقشة ملفات حيوية للمنطقة”.

وأضاف أنه “كان من الضروري إحداث آلية لسد الفراغ الضار للمنطقة المغاربية”

كما تحدث عطاف عن منطقة الساحل قائلا: “الجزائر لم تبق مكتوفة الايدي حول ما يحدث في منطقة الساحل”.

وأكد عطاف في حديثه أن الأوضاع متردية جدا في الساحل سياسيا واقتصاديا ويجب تكثيف الجهود لإعادة الاوضاع الى السكة الصحيحة عبر الحل السياسي.

وكشف عطاف أن الجزائر فتحت مع روسيا ملف تواجد فاغنر في الساحل، مؤكدا وجود تنسيق على أعلى مستوى مع روسيا قائلا: ” تحدثت شخصيا مع لافروف بخصوص قوات فاغنر في الساحل”

كما كشف عطاف عن اجتماع آخر مرتقب بين وفد روسي وجزائري قريبا

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية قال عطاف أنها كانت ايجابية بالرغم من الخلافات في بعض الملفات .