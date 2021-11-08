هذا ما قاله عطال لبلماضي حول الإصابة الجديدة

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه ينتظر الفحوصات الطبية التي سيخضع لها المدافع يوسف عطال، لمعرفة إمكانية مشاركته في تربص “الخضر” من عدمها.

وأضاف بلماضي أنه تحدث مع عطال عن الإصابة التي تعرض لها أمسية الأحد في مباراة مونبوليي، حيث قال بلماضي في هذا السياق: ” عطال أكد لي أنه لا يشعر بما كان يشعر به في الإصابات السابقة”.

وتابع بلماضي في تصريحات له بمطار الجزائر الدولي، قبل تنقله إلى القاهرة، أن حديث عطال مطمئن، غير أن الفحوصات هي التي ستحدد نوعية الإصابة .

وتعرض عطال للإصابة في مباراة فريقه نيس أمام مونبوليي، حيث خرج في د58، وهو ما يرهن مشاركة مدافع “الخضر” في التربص الذي يشرع فيه “الخضر” أمسية الاثنين في القاهرة، تحسبا لمباراة جيبوتي المرتقب يوم الجمعة المقبل.