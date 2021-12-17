هذا ما قاله عمارة عن حكم مباراة قطر والإجراءات التي قامت بها “الفاف”

تطرق رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، إلى ما حدث في مباراة “الخضر” أمام قطر، وإضافة الحكم لـ18 دقيقة كوقت بدل ضائع..

وأكد رئيس “الفاف” للقناة الإذاعية الأولى صبيحة الجمعة، أن حكم المباراة كان في المستوى طيلة التسعين دقيقة، لكن بإضافته 18 دقيقة أفسد تحكيمه للمباراة.

وقال عمارة: ” لقد قمنا باحتساب الوقت بدل ضائع الذي لا يتجاوز 7 دقائق و23 ثانية، والوقت الإضافي الذي منحه الرابع، لا يبعد المسؤولية عن حكم المباراة لأنه الحكم الرئيسي.

وأضاف عمارة :” قدمنا ملاحظات للفيفا، وهي ملاحظات شفوية، لأن الملاحظات الكتابية لا تفيد، لأنها تملك مراقبين للتحكيم”.

وتابع رئيس “الفاف”: “تكلمت مع رئيس لجنة التحكيم، وبعض المسؤولين، والجميع في حرج مما حدث في مواجهة الجزائر أمام قطر، وأكيد أنه ستكون هناك متابعة للقضية من طرف الفيفا، والمهم بالنسبة لنا هو الفوز والتأهل إلى النهائي”.