هذا ما قاله عمدة مرسيليا عقب استقباله من قبل الرئيس تبون (فيديو)

أكد عمدة مدينة مرسيليا، بينوا بايان، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رجل “يحمل رؤية رائعة لمستقبل بلده”.

وقال عمدة مرسيليا في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية إن اللقاء كان حميميا، واصفا رئيس الجمهورية بـ “الرجل الفخور والملم بالتاريخ وتفاصيله ويحمل رؤية رائعة لمستقبل بلده”.

وأضاف أن اللقاء سمح بالتطرق إلى “الأوضاع والمستجدات والتطورات الحاصلة في العالم” وكذا إلى زيارته إلى جزائر التي تعد “جد مهمة”, مثلما قال.

وأكد أنه اختار الجزائر كأول وجهة له خلال عهدته، التقى خلالها مع الشباب الجزائري الذي وصفه بأنه “شباب ناجح ومبدع ويرفع التحدي” كما التقى مع “أشخاص مميزين يحبون وطنهم ويؤمنون بالتطور الاقتصادي للجزائر”.

وأوضح في هذا الصدد، أن زيارته إلى الجزائر تعد “فرصة لحث أرباب الأعمال من البلدين على التقرب أكثر”.