هذا ما قاله عوشيش عن طموحاته مع “الخضر”

تحدث لاعب شالك الألماني، عادل عوشيش، عن قرار اختياره اللعب للمنتخب الجزائري، وطموحاته مع “الخضر”.

وأكد عوشيش في تصريح لموقع “sofoot” أن قراراه باللعب في صفوف “الخضر” نابع من القلب.

وأضاف عوشيش في هذا السياق، إنه حسم موقفه باللعب للجزائر فور تلقيه الدعوة للانضمام إلى صفوف المنتخب.

وعن طموحاته مع “الخضر”، قال عوشيش إنه يهدف إلى الذهاب بعيدًا في المنافسات الكبرى، مشددًا على أن المنتخب يمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق إنجازات كبيرة، بشرط العمل الجاد وإظهار شخصية قوية داخل الملعب.