هذا ما قاله غوارديولا عن غياب محرز خلال “الكان”

أكد مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا أنه سيفتقد رياض محرز، خلال فترة مشاركة، قائد “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تعليقا لغوارديولا، حول الفترة التي سيغيب فيها النجم رياض محرز عن “السيتي” خلال مشاركته في “الكان” .

وقال غوارديولا: “بالطبع سأفتقد وجود رياض محرز معنا خلال فترة مشاركته في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده”.

وتألق رياض محرز مع ناديه خاصة في اللقاءات الأخيرة، بتسجيله في شباك المنافسين بصفة منتظمة، وتقديمه تمريرات حاسمة، آخرها أمام ليستر سيتي.

وسيلتحق رياض محرز بتربص “الخضر” المقام في الدوحة، بعد المباراة الودية الأولى أمام غامبيا، حيث تنتظره مع ناديه السبت المقبل مباراة أمام نادي أرسنال.