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رياضة

هذا ما قاله غوارديولا عن محرز

علي بهلولي
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هذا ما قاله غوارديولا عن محرز

تحدّث التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، عن لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه المدرب غوارديولا، ونقلت تفاصيله إدارة نادي “الأزرق السماوي”.

وقال المدرب جوسيب غوارديولا في ردّه على سؤال حول لاعبه وقائد “محاربي الصحراء”: “منحتُ لِرياض محرز عطلة، يرتاح فيها لِمدّة أسبوع من الآن، ثم يعود إلى خوض المنافسات الرّسمية مع فريقه مانشستر سيتي”.

وكان محرز قد أنهى مساء الخميس مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، ثم عاد بعد ذلك إلى أسرته التي تُقيم بِفرنسا.

ولم يلعب الجناح محرز مع فريقه مانشستر سيتي منذ ثلاثة أسابيع خلت، وبِالضبط منذ مواجهة أرسنال في البطولة الإنجليزية، بِتاريخ الفاتح من جانفي الحالي.

وهكذا سيغيب رياض محرز عن مباراة فريقه “الأزرق السماوي” والمضيف نادي ساوثامبتون، بِرسم منافسة “البريمرليغ” مساء هذا السبت. على أن يعود إلى الميادين في الـ 5 من فيفري المقبل، موعد المباراة الموالية لِمانشستر سيتي، المُقرّر تنظيمها أمام نادي فولهام، ضمن إطار الدور الـ 16 من عمر مسابقة كأس إنجلترا.

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