هذا ما قاله غوارديولا عن مستوى آيت نوري

ريان آيت نوري

أبدى المدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، رضاه عن المستوى الذي قدّمه الدولي الجزائري ريان آيت نوري، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، : ” آيت نوري يعرف إنجلترا والبريميرليغ جيداً”.

وأضاف مدرب “السيتي”: “بالنسبة لي، أيّ لاعب ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز فهو لاعب جيد، وجميع الصفقات التي قمنا بها خلال الصيف قدمت مستوى محترماً”.

وتابع: “مهمتي الآن هي جعل جميع اللاعبين متصلين ببعضهم البعض، وإيجاد التنسيق اللازم بينهم من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة”.

وشارك آيت نوري أساسياً أمام ناديه السابق ولفرهامبتون، وساهم في تحقيق مانشستر سيتي، لفوز عريض، برباعية كاملة.

والتحق الدولي الجزائري بصفوف “السيتي”، خلال الصيف الجاري، بعقد يمتد إلى غاية جوان 2030.

