هذا ما قاله غوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

أكد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا أن فريقه لم يتنقل إلى مدريد من أجل الانتقام.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:” نحن هنا مرة أخرى، لسنا بحاجة لحوافز إضافية، ما حدث سابقا أصبح من الماضي، ولسنا هنا لننتقم، سنفوز بدوري الأبطال بشرط مواصلة القتال”.

وأضاف غوارديولا: “لقد جئت إلى هذا الملعب عدة مرات، كلاعب ومدرب، لقد فزت وخسرت، لكني لا أعرف ما الذي سيحدث هذه المرة”.

وتابع مدرب السيتي: “الفريق يملك 80 أو 90% من قوام الموسم الماضي، وكل شيء سيحسم في الإياب، عليك أن تهزم ريال مدريد لأنهم الأفضل في هذه المسابقة إلى حد بعيد، في الآونة الأخيرة شاهدت مباراتي العام الماضي مرة أخرى، وأعتقد أننا قدمنا أداء استثنائيا، لكن لم نفز، ولهذا السبب نحن هنا اليوم”.

وعن أخطر عناصر ريال مدريد، قال غوارديولا: “لقد زادت خبرات فينيسيوس، ويستطيع بموهبته أن يحسم هذه المباريات”.

وختم غوارديولا: “بعد الدوري الإنجليزي، الهدف هو دوري أبطال أوروبا، لكن لا يمكننا أن نتصرف بجنون، سنحاول تقديم أداء جيد في بيئة خاصة”.

ويواجه ريال مدريد ضيفه مانشستر سيتي، سهرة الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة، لحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.