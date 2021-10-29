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رياضة

هذا ما قاله فوزي غلام بعد عودته إلى الميادين

سليم.ع
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هذا ما قاله فوزي غلام بعد عودته إلى الميادين

عبّر الجزائري فوزي غلام عن فرحته الكبيرة، وسعادته عقب العودة إلى الميادين، بعد غياب دام 8 أشهر، بسبب الإصابة..

ونشر غلام على صفحتيه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قائلا:” سعيد بعودتي إلى الميادين”.

وأضاف المدافع الجزائري:” سعيد بالفوز المحقق..فورزا نابولي”، كما نشر غلام صورتين له من الفترة التي لعبها من مباراة نابولي أمام نادي بولونيا،بالإضافة إلى صورة جماعية للفرحة عقب الفوز.

وفاز نادي نابولي بثلاثية نظيفة على الضيف بولونيا، وهي المباراة التي شارك فيها غلام بداية من الدقيقة 78، ليبصم بذلك على عودته إلى الميادين، بعد فترة صعبة بسبب الإصابة، التي غيّبته عن مباريات فريقه لمدة 8 أشهر.

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