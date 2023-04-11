هذا ما قاله قندوسي بعد التتويج بلقبه الأول مع الأهلي

أبدى لاعب الأهلي المصري ،الجزائري أحمد قندوسي ، سعادته الكبيرة بحصد أول ألقابه مع ناديه الجديد.

وقال قندوسي في تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي: “كأس مصر بطولة مهمة، وتمنح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم لتحقيق المزيد من البطولات مستقبلا”.

وأضاف اللاعب السابق للوفاق: “أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، مع المساهمة في حصد الكثير من الألقاب بقميص الأهلي”.

وتوجه قندوسي بالشكر إلى الجماهير لتقديمهم الإضافة للاعبين، والمساهمة في التتويج بكأس مصر، على حساب نادي بيراميدز.

ولم يشارك قندوسي في نهائي كأس مصر، وبقي على دكة البدلاء، طيلة أطوار المباراة التي امتد عمرها إلى الوقت الإضافي.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز بنتيجة 2-1 سهرة الاثنين، في ستاد القاهرة الدولي.