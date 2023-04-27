هذا ما قاله قندوسي عن مواجهة الإياب أمام الرجاء المغربي

قال متوسط ميدان الأهلي المصري، الجزائري أحمد قندوسي، أن فريقه تنقل إلى المغرب من أجل تحقيق فوز جديد على الرجاء، من أجل المضي قدما لتحقيق هدف التتويج برابطة أبطال إفريقيا.

وأكد قندوسي في تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي المصري على “فايسبوك” أن مباراة الرجاء تمثل خطوة هامة في مسيرة المنافسة على اللقب الإفريقي.

وأضاف: “سنعمل على تحقيق الفوز أمام فريق يملك تشكيلة جيدة، كما أننا تعودنا على الضغط الجماهيري، الذي لم يشتت تركيزنا”.

وعن جاهزيته لتقديم الإضافة، قال قندوسي: “أنا جاهز لتقديم الإضافة للفريق، في أي مركز يساعدني خاصة وأنني وجدت كل الدعم على أرضية الميدان من اللاعبين”.

وعبر اللاعب السابق للوفاق عن ارتياحه الكبير في الأهلي، وأكد في هذا السياق: “أنا في وسط عائلتي وأشعر بارتياح كبير في فريق كبير”.

ويواجه الأهلي المصري مضيّفه الرجاء المغربي، سهرة السبت، بداية من الثامنة ليلا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي موقعة الذهاب في القاهرة بثنائية نظيفة، حيث سجل هدفي المباراة كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.