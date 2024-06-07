هذا ما قاله لاعبو “الخضر” بعد المواجهة الغينية

قدّم لاعبو المنتخب الوطني انطباعات إعلامية أوّلية وعلى عجالة، بُعَيْدَ خوضهم مواجهة غينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال القائد ومتوسّط الميدان ياسين براهيمي إن “الخضر” واجهوا منتخبا محترما، وأضاف أنه لا يتهرّب من تحمّل مسؤولية الخسارة، مُشدّدا على ضرورة رفع التحدّي أمام أوغندا الإثنين المقبل.

وبِخصوص تلقّي المنتخب الوطني 7 أهداف في 3 مقابلات فقط وداخل القواعد، تحت إمرة التقني الجديد فلاديمير بيتكوفيش، يعتقد لاعب الخطّ الخلفي المُخضرم عيسى ماندي بِأن النظام الدّفاعي بِرُمّته يحتاج إلى إصلاح عميق، وضرب مثلا بِسلبية اهتزاز الشباك من كرات ثابتة.

ويرى حامي العرين أنطوني ماندريا أن الهفوات لا يتحمّل عبأها حارس المرمى وزملاؤه المدافعين استثناءً، ذلك أن المنتخب الوطني أهدر فرصا سانحة للتسجيل، كان بِإمكانها تحويل التخلّف إلى تقدّم في النتيجة. مُلمّحا إلى كرات بغداد بونجاح ومحمد الأمين عمورة وسعيد بن رحمة التي أخطأت العنوان، ولم تزر الشباك الغينية.

أمّا المدافع ريان آيت نوري، فدعا إلى عدم السّقوط في فخّ الإحباط، مقابل التسلّح بِالجرأة على النّهوض من جديد، وتصحيح المسار في أقرب موعد ممكن.