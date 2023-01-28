هذا ما قاله لاعبو “الخضر” بعد تأهلهم إلى نصف نهائي “الشان”

اعتبروا أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب

أكد لاعبو الخضر لعوافي، بلخيثر، عبد اللاوي، دراوي، بلخيثر أن تأهل الخضر إلى دور نصف النهائي مستحق، رغم صعوبة اللقاء، مؤكدين أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب.

وقال المدافع يوسف لعوافي بعد المباراة: “عندما يطبق الطاقم الفني خطة 3-5-2 بثلاثة مدافعين محوريين دوما ما يعتمد على شخصي أنا وبلخيثر من أجل تنشيط الرواقين وتقديم الإضافة الهجومية، حيث أعطى لنا المدرب تعليمات في هذا الصدد، مؤكدا علينا ضرورة استغلال قدراتنا الهجومية وهو ما حاولنا القيام به طوال أطوار المباراة التي كانت صعبة، خاصة خلال الشوط الأول حينما لعبنا بعشرة لاعبين. حافظنا على تركيزنا ولم ندخل في النرفزة، حيث تفادينا اللعب الطويل، وبعد طرد لاعب إيفواري بالبطاقة الحمراء عادت الأمور إلى مجراها”. وأضاف قائلا: “المهم هو تحقيق التأهل. شخصيا أتأقلم مع كلا الخطتين سواء 4-4-2 أو 5-3-2 التي تعطيني حرية أكبر للصعود إلى الهجوم. وهذا راجع إلى تكويني في الفئات الشبانية التي كنت ألعب فيها في منصب لاعب جناح و نا أميل للعب الهجومي. لا يوجد منتخب سهل وتسجيل الأهداف ليس مهمة يسيرة، لكن الأهم هو تحقيق الانتصار ولو بأقل نتيجة وافتكاك بطاقة التأهل. ركلة الجزاء كانت شرعية بعد احتكام الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد وزميلي محيوص سجل الهدف وتأهلنا للمربع النهائي. سنذهب إلى ملعب مدينة وهران الذي نمتلك المعالم فوق أرضية ميدانه، إذ سبق لنا اللعب فيه سابقا. ندعو الجماهير الوهرانية لمساندتنا بهدف بلوغ النهائي”.

من جهته أكد زميله بلخيثر “أن المقابلة كانت معقدة ضد منتخب كوت ديفوار القوي، لكن المنتخب حافظ على تركيزه إلى غاية الصافرة النهائية للمباراة، درس جيدا نقاط ضعف المنتخب الإيفواري حيث صنعنا عدة فرص تهديفية. كان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى سواء في الشوط الأول أو الثاني، لكن خاتننا الفعالية. مشيرا أن المنتخب لم يستقبل أهدافا ونجح في تسيير المباراة. وأن المجهودات لم تذهب سدى، وأشكر الأنصار الذين ساندوا الخضر إلى آخر دقيقة ونهدي لهم هذا التأهل. تحدثنا مع اللاعبين على أهمية التركيز وربما خروج الحارس ببطاقة حمراء ساهم في شحذ معنويات بقية اللاعبين، حيث زادت عزيمة اللاعبين وتحكمنا في أطوار المقابلة”.

وفي نفس السياق قال المدافع عبد اللاوي أن المنتخب لم يتلق أي هدف بعد أربع جولات: “كنا ندرك صعوبة المباراة خاصة وأنها تتعلق بالدور ربع النهائي. لقد انتظرنا إلى غاية الدقيقة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز. الحمد الله، إنها المباراة الرابعة على التوالي التي نحافظ فيها على نظافة شباكنا وأتمنى أن نواصل على نفس المنوال. سنبدأ بتحضير لقاء الدور نصف النهائي ابتداء من يوم غد ان شاء الله. كنا مركزين قبل انطلاق المباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الجزائرية التي كانت حاضرة بقوة في المدرجات. أود أن أشكر الطاقم الطبي للمنتخب الوطني الذي ساعدني كثيرا هذا الأسبوع من أجل العودة والاسترجاع من الإصابة التي تعرضت إليها”.

أما الحارس فريد شعال الذي خلف الحارس قندوز الذي تلقى بطاقة حمراء في اللقاء أكد ”التأهل جاء بتضافر جهود الجميع. دخولي لم يكن سهلا أمام منافس قوي ولكن الحمد الله قدمت كل ما في وسعي من أجل الحفاظ على نظافة شباكي. أهم شيء هو العمل والتركيز مجددا من أجل مواصلة المشوار. أود أن أشكر الجمهور الجزائري الذي ساندنا بقوة والذي أعتبره الأفضل على الاطلاق”.

أما اللاعب دراوي فأكد أن المنتخب واجه صعوبات بعد خروج قندوز بالبطاقة الحمراء، لكننا آمنا بقدراتنا وبذلنا المجهودات اللازمة التي أتت كلها في آخر لحظات اللقاء بهدف الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي. عقب طرد حارس مرمانا تكلمنا نحن اللاعبين فيما بيننا على ضرورة الحفاظ على تركيزنا ومواصلة اللعب بكل جدية وهو ما نجحنا في تطبيقه عبر انتزاع التأهل في الدقائق الأخيرة وتحقيق الأهم وهو الصعود إلى المربع الذهبي. حافظنا على نظافة شباكنا منذ بداية الدورة وهذا عامل إيجابي للغاية. وقد تأتّى بفضل الدفاع وجميع اللاعبين الذين يعملون بصفة تضامنية لخدمة الفريق الوطني. الآن سنركز على مواجهة نصف النهائي التي ستجرى بملعب وهران ونتوقع دعما جماهيريا كبيرا مثل ما حصل هنا بملعب براقي أو بباقي الملاعب الجزائرية”.