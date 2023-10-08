هذا ما قاله لخضر بلومي عن استدعاء ابنه إلى المنتخب الوطني

عبّر الدولي السابق لخضر بلومي عن سعادته الكبيرة، والفخر والاعتزاز، بعد استدعاء ابنه بشير إلى المنتخب الوطني، لأول مرة.

وقال بلومي في تصريحات لموقع العربي الجديد: ” أشعر بالفخر والاعتزاز بعد رؤية ابني ضمن قائمة المنتخب الجزائري الأول، إلى جانب لاعبين كبار وإلى جانب قدوته رياض محرز”.

وأضاف: ” سعادتي لا توصف بهذه المكافأة التي شرفه بها المدرب جمال بلماضي وآمل أن يكون ابني عند مستوى هذه الثقة”.

وتابع النجم الجزائري السابق: ” ابني ضحى كثيرا وفضّل الذهاب إلى أوروبا والانطلاق من الصفر، وهو الذي نجح في فرض نفسه مع الفريق الأول، بعد البداية مع الرديف ثم أتته دعوة المنتخب، الذي يتوجب عليه أن يضحي من أجله أكثر وأكثر في سبيل الاستمرار مع الفريق، لأن الوصول للقمة سهل، ولكن أن تحافظ على المكسب صعب للغاية”.