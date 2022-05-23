هذا ما قاله لعباطشة بعد لقاء الرئيس تبون

ثمن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، دعوة الرئيس تبون للم الشمل وتوحيد الرؤى بما يخدم مصالح الشعب الجزائري.

وأضاف لعباطشة، الاثنين، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية أن الاتحاد مستعد للمساهمة في هذه المبادرة بما يخدم الوطن ويقوي لحمته.

كما أشار المتحدث إلى أنه تحدث مع الرئيس تبون عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بسياسية الدعم التي أكد الرئيس تبون أنه لا مفر منها.

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين

استقبل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة.

اللقاء جرى بمقر رئاسة الجمهورية وبحضور مدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف.

هذا ما قاله بعجي ومقري وزيتوني بعد لقاء الرئيس تبون

ويوم 12 ماي 2022، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، “ركزنا على ضرورة التوجه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية كضامن أساسي لاستقرار البلاد ومستقبلها والمحافظة عليها من التهديدات الإقليمية والدولية”, معبرا بالمناسبة عن “تفاؤله” بمستقبل الجزائر وشبابها ومجتمعها.

وقال بهذا الصدد: “نتمنى أن نتوصل كجزائريين إلى بلورة رؤيه مشتركة فيما ينفع بلادنا ويضمن الحريات والانتقال السياسي الفعلي وكذلك تطور المجتمع المدني ومساهمته في التخفيف من أعباء الدولة”.

وأكد مقري على أهمية العمل من أجل أن “تتضح الرؤية المستقبلية للجميع لكي يطمئن الجزائريون بأن مستقبلهم في بلادهم وأن التنافس المفتوح بينهم في إطار تكافؤ الفرص, في الجانب السياسي أو الاقتصادي مكفول”.

واعتبر مقري أن اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية شكل فرصة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد وتقديم اقتراحات حزبه في هذا الشأن.

من جهته أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن رئيس الجمهورية، حريص على التشاور “حول كل ما يخص القضايا الداخلية والخارجية للبلاد”.

وأوضح بعجي، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس تبون, أن “رئيس الجمهورية حريص على التشاور حول كل ما يخص القضايا الداخلية والخارجية للبلاد وما تعلق منها بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذا الاقليمي والدولي”.

وأضاف في ذات السياق أن رئيس الجمهورية “حرص على الاستماع إلى آراء مسؤولي الأحزاب السياسية حول القضايا الكبرى التي تهم الوضع في البلاد”.

وتابع قائلا: “استفدنا كثيرا من الأفكار والمعطيات التي قدمها رئيس الجمهورية”، مؤكدا بهذا الخصوص “وجود توافق كبير بين موقفه وموقف حزب جبهة التحرير الوطني حول مجمل القضايا الوطنية”.

كما التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني.

وعبر زيتوني في تصريح صحفي عقب الاستقبال عن قناعته بأن رئيس الجمهورية “كانت لديه الشجاعة التامة لفتح ورشات كبرى للإصلاح السياسي والتجديد المؤسساتي”، مضيفا بالقول: “علينا اليوم أن نستغل هذا الأمر من أجل بناء طبقة سياسية وجبهة داخلية قوية يشارك فيها كل الفاعلين السياسيين والمجتمع بمختلف أطيافه”.

وأكد زيتوني في هذا الصدد, أن تحقيق هذا المسعى سيمكن من “خلق مناخ ملائم لانطلاقة اقتصادية ويسمح بتقوية اللحمة الداخلية”، لافتا إلى أنه “لا يمكننا الحديث عن جبهة داخلية واستقرار وطني واستقلال سيادة قراراتنا إلا عندما يكون اقتصادنا قويا ومؤسساتنا قوية، مما يتطلب منا جميعا التحالف وتجديد نظرتنا الاقتصادية”.

وبعد أن وصف لقاءه بالرئيس تبون بـ”الصريح والشفاف”, أكد زيتوني أن هذا اللقاء كان فرصة للتطرق إلى “العديد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة في ظل الأزمة الصحية والأمنية التي يمر بها العالم, والتي انعكست على اقتصاديات الدول ككل”.

رئيس الجمهورية يستقبل مقري وبعجي والطيب زيتوني

ويوم 12 ماي 2022، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية استقبل أيضا كل من الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي.

وحسب المصدر ذاته فإن مراسم الاستقبال حضرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.