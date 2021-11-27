هذا ما قاله لعمامرة عن موعد زيارة الرئيس تبون إلى تونس

أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، السبت، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تونس “ستأتي في أوانها”.

وقال لعمامرة في تصريح للصحافة على هامش أداء واجبه الانتخابي على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي، في إطار انتخابات المجالس البلدية والولائية، أن “الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى الشقيقة تونس ستأتي في أوانها”.

وفي ذات السياق، وصف الوزير زيارة رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، نجلاء بودن، إلى الجزائر الخميس بالجزائر العاصمة، بالزيارة “المهمة” والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا أنها كانت “ناجحة جدا”.

وأشار إلى أن زيارة المسؤولة التونسية تعد الأولى لها منذ توليها منصب رئاسة الحكومة وهو “دليل على نوعية العلاقات” بين البلدين.

هذا ما قالته رئيسة الحكومة التونسية بعد استقبالها من قبل الرئيس تبون

قالت رئيسة الحكومة التونسية, نجلاء بودن, إن التنسيق متواصل بين الجزائر وتونس من أجل الانطلاق في “إستراتيجية متكاملة” في العلاقات الثنائية بينهما.

و قالت بودن, الخميس، في تصريح صحفي عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية,: ”نحن في بلدنا وهذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تجمعنا ببعضنا البعض من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية لننتقل إلى الأهم من خلال الانطلاق في إستراتيجية متكاملة بين الجزائر وتونس”.

و أضافت أنه “كان لي الشرف العظيم بلقاء الرئيس عبد المجيد تبون, وقد نقلت لسيادته تحيات رئيس الجمهورية التونسية, قيس سعيد”.

الرئيس تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية

ومساء الخميس، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر هي الأولى من نوعها.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، السيّدة نجلاء بودن.

وحلت الخميس رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، بالجزائر في زيارة عمل هي الأولى من نوعها تدوم يومًا واحدًا.

وحسب الوزارة الأولى فقد وصلت الخميس رئيسة حكومة الجمهورية التونسية إلى الجزائر حيث كان في استقبالها في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان مرفوقًا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وتندرج هذه الزيارة حسب المصدر ذاته في سياق التأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الإرادة المشتركة التي تحذو الجانبين لتعزيز وتنويع التعاون لا سيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.