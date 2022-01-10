هذا ما قاله لعمامرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أعرب وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، عن دعم الجزائر التام للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش خلال ولايته الثانية على رأس المنظمة.

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة، الاثنين، عبر حسابه على تويتر “سعدت بالتواصل هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش”.

وتابع “تبادلنا وجهات النظر حول آخر المستجدات على مستوى القارة الإفريقية، أعربت له بهذه المناسبة عن دعم الجزائر التام وهو يباشر ولايته الثانية على رأس منظمة الأمم المتحدة”.