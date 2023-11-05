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رياضة

هذا ما قاله مارسيلو بعد التتويج بكأس ليبرتادوريس

عمر سلامي
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هذا ما قاله مارسيلو بعد التتويج بكأس ليبرتادوريس
ح.م
مارسيلو

توّج نادي فلوميننسي البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد.
ووصف الظهير الأيسر المخضرم لنادي فلوميننسي البرازيلي، تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية لكرة القدم، بأنه الأهم في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

وقال مارسيلو البالغ من العمر 35 عاما، والذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي ريال مدريد الإسباني لـ16 موسما: “في ريال مدريد سيفهمون ذلك، إنه أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، لأن نادي فلوميننسي، هو النادي الذي نشأت وترعرعت فيه”.

وأضاف: “حققت لقبا مهما جدا مع فريقي المفضل، الذي منحني كل الأدوات لبناء مسيرتي، ليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك، إنه لا يقدر بثمن”.

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