هذا ما قاله مالديني عن جديد بن ناصر

تحدّث المدير الرياضي لِنادي ميلان آسي الإيطالي باولو مالديني، عن لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وحضر باولو مالديني اجتماعا للأندية، وردّ على أسئلة الصحافة الإيطالية بعد هذا اللقاء، تمحور أحدها حول إسماعيل بن ناصر.

وقال مالديني إن المفاوضات بين إدارته وبين بن ناصر تبعث على التفاؤل، وأضاف أن الدولي الجزائري يوشك على تجديد العقد في الأيّام القليلة المقبلة. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الأحد.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع نادي ميلان آسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024. بِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

وتقترح إدارة الميلان على بن ناصر عقدا جديدا تنقضي مدّته في صيف 2026، مع رفع راتبه السنوي إلى أكثر من 3 ملايين أورو.

ولا يُستبعد أن يكون إسماعيل بن ناصر قد طالب مسؤوليه في نادي “الروسونيري”، بِتركه يتفرّغ مع المنتخب الوطني الجزائري هذه الأيّام للدّفاع عن اللقب الإفريقي بِالكاميرون. وبعدها يمرّ إلى الأمور المتعلّقة بِالأندية.

وطبعا، لا يتواصل بن ناصر مع إدارة الميلان في هذه الأيّام وعشية منافسة كروية كبيرة مع “محاربي الصحراء”، بل يترك مُمثّلي مصالحه ينوبون عنه في هذه المهمّة.

ولا يُمكن تخيّل أن مدربا جدّ صارم مثل جمال بلماضي، يترك لاعبيه يخوضون في شؤون سوق الانتقالات، و”أهوال” كأس أمم إفريقيا على الأبواب!