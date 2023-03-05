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رياضة

هذا ما قاله مبابي بعد اعتلائه عرش هدافي باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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هذا ما قاله مبابي بعد اعتلائه عرش هدافي باريس سان جيرمان
ح.م
مبابي رفقة زملائه في البياسجي بعد تسلمه جائزة الهداف التاريخي للنادي

عبّر نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عن سعادته الكبيرة، بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي بـ201 هدف.

وفض مبابي الشراكة بفارق هدف واحد عن الأوروغواياني إدينسون كافاني الهداف التاريخي السابق، وذلك بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه، في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على نانت، بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمسية السبت.

وقال مبابي في تصريحات لقناة “كانال بلوس”: “أنا فخور للغاية، أستمتع بكل لحظة مع باريس، اللعب لهذا الفريق يبدو استثنائيا “.

وأضاف: “إذا قيل لي أنني سأحقق هذا الإنجاز وأنا أرتدي شارة قيادة الفريق، لما صدقت ذلك، إنه إنجاز شخصي، وأكدت دائما أنني أسعى لكتابة التاريخ في فرنسا وفي العاصمة”.

وتابع النجم الفرنسي: ” المشوار ما يزال طويلا أمامي، أنا هنا أيضا من أجل الإنجازات الجماعية “.

وعلق النجم الفرنسي، على إمكانية رحيله عن “البياسجي” في الصيف المقبل، حيث قال: “إذا ربطت مستقبلي بـكأس رابطة أبطال أوروبا، لكنت قد رحلت منذ وقت طويل”.

وأضاف في ذات السياق: “أنا سعيد جدا هنا، وفي الوقت الحالي لا يمكنني التفكير في أي شيء آخر لأجعل وقتي مع باريس سان جيرمان أفضل”.

ورفع مبابي رصيده إلى 18 هدفا في 22 مباراة، ليعتلي قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017، ويمتد تعاقده مع النادي الباريسي حتى صيف 2025.

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