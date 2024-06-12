هذا ما قاله مبابي عن حلم التتويج بالكرة الذهبية

تحدث قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، عن رغبته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم “الكرة الذهبية “، في المستقبل القريب.

‏وقال مبابي في حوار مع أسبوعية “بيلد” الألمانية: “هذه كانت إحدى رغباتي دائما حتى عندما كنت طفلاً، أردت أن أصبح أفضل لاعب في يوم من الأيام”.

وأضاف لاعب ريال مدريد: “سأستمر في تقديم كل شيء والعمل الجاد لتحقيق هذا الهدف، لأن هذه هي وظيفتي، وجزء من حياتي التحسن المستمر دون فقدان المتعة”.

À cinq jours des débuts de la France à l’Euro, face à l’Autriche, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé a affiché, auprès de l’hebdomadaire allemand Sport Bild, ses ambitions pour la compétition https://t.co/zS5rziTlbZ#Euro2024 pic.twitter.com/DJbqN7Auck — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 12, 2024

وعن بطولة “يورو ألمانيا 2024، قال قائد المنتخب الفرنسي: “هذه أول بطولة عادية لي في بطولة أمم أوروبا، في عام 2021 أقيمت في بلدان متعددة، الآن أريد أن أترك بصمتي فيها”.