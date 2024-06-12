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رياضة

هذا ما قاله مبابي عن حلم التتويج بالكرة الذهبية

عمر سلامي
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هذا ما قاله مبابي عن حلم التتويج بالكرة الذهبية
ح.م
كيليان مبابي

تحدث قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، عن رغبته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم “الكرة الذهبية “، في المستقبل القريب.

‏وقال مبابي في حوار مع أسبوعية “بيلد” الألمانية: “هذه كانت إحدى رغباتي دائما حتى عندما كنت طفلاً، أردت أن أصبح أفضل لاعب في يوم من الأيام”.

وأضاف لاعب ريال مدريد: “سأستمر في تقديم كل شيء والعمل الجاد لتحقيق هذا الهدف، لأن هذه هي وظيفتي، وجزء من حياتي التحسن المستمر دون فقدان المتعة”.

وعن بطولة “يورو ألمانيا 2024، قال قائد المنتخب الفرنسي: “هذه أول بطولة عادية لي في بطولة أمم أوروبا، في عام 2021 أقيمت في بلدان متعددة، الآن أريد أن أترك بصمتي فيها”.

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