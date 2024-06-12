هذا ما قاله مبابي عن حلم التتويج بالكرة الذهبية
تحدث قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، عن رغبته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم “الكرة الذهبية “، في المستقبل القريب.
وقال مبابي في حوار مع أسبوعية “بيلد” الألمانية: “هذه كانت إحدى رغباتي دائما حتى عندما كنت طفلاً، أردت أن أصبح أفضل لاعب في يوم من الأيام”.
وأضاف لاعب ريال مدريد: “سأستمر في تقديم كل شيء والعمل الجاد لتحقيق هذا الهدف، لأن هذه هي وظيفتي، وجزء من حياتي التحسن المستمر دون فقدان المتعة”.
À cinq jours des débuts de la France à l’Euro, face à l’Autriche, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé a affiché, auprès de l’hebdomadaire allemand Sport Bild, ses ambitions pour la compétition https://t.co/zS5rziTlbZ#Euro2024 pic.twitter.com/DJbqN7Auck
— L’ÉQUIPE (@lequipe) June 12, 2024
وعن بطولة “يورو ألمانيا 2024، قال قائد المنتخب الفرنسي: “هذه أول بطولة عادية لي في بطولة أمم أوروبا، في عام 2021 أقيمت في بلدان متعددة، الآن أريد أن أترك بصمتي فيها”.
“مبابي، مبابي، مبابي.” 🗣️
الأطفال يرددون اسم كيليان مبابي لحظة وصول بعثة المنتخب الفرنسي لألمانيا! pic.twitter.com/j4GQgM1Wtt
— InMadrid (@InRMadridcf) June 12, 2024