هذا ما قاله محامي عطال خلال المرافعة

قال محامي الدولي الجزائري يوسف عطال، أنطوان فاي، خلال المرافعة الافتتاحية في الجلسة، إن بعض الأطراف تحاول تهويل قضية لاعب نيس، وإخراجها عن السياق، رغم اعتذاره.

وأضاف فاي أثناء مرافعته الافتتاحية، في جلسة المحاكمة، الاثنين: “لقد قدم اللاعب اعتذاره على ذلك المنشور”.

وتابع: “البعض يقول لماذا نشره بالفرنسية والجواب هو أنه يحاكم في فرنسا، فلو كان يحاكم في أوكرانيا، لكان قد فعل ذلك باللغة الأوكرانية”.

وأكد المحامي أن المعيار الذي يجب العمل به ليس ما إذا كان الجمهور الفرنسي يشعر بأنه مستهدف، لكن ما إذا كان لدى المحكمة نقاط ربط كافية حتى تتمكن من الحكم في هذه القضية.

وطالب ممثل هيئة الدفاع عن النجم الجزائري، أنطوان فاي بإسقاط الدعوى عن موكله.

وأكد أن الأحداث لم تجر على الأراضي الفرنسية، بما أن اللاعب كان متواجدا مع المنتخب الجزائري، وهذا مخالف للقانون الفرنسي، وبالتالي لا يمكن محاكمة اللاعب بأي شكل من الأشكال.

وختم: “الفيديو الذي نشره يوسف عطال باللغة العربية ودون تعليق وموجه لمتابعيه العرب ولا يتعلق بالشعب الفرنسي”.

ووصف محامي الرابطة الفرنسية لكرة القدم، تصرف عطال بالاعتداء على الكرامة الإنسانية، مشددا على أن اللاعب لم يكن يعلم بأن المنشور سيفهم في فرنسا.

وزاد: “ربما لم يكن يوسف عطال على علم بتأثير مشاركته، لكنه لم يستطع أن يتجاهل أنها ستقرأ في فرنسا، إنها غير مقبولة ومعادية للسامية، صحيح أنها ليست كلماته، لكنه نقلها.

وأردف: “من وجهة نظر سلطات كرة القدم، فإن الرسالة التمييزية على أساس الدين أو العرق هي اعتداء على الكرامة الإنسانية.

وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن النائب العام بمحكمة نيس، تقدمت بالتماس لتسليط عقوبة السجن 10 أشهر في حق عطال، مع تغريمه 45 ألف يورو.

وتعرض عطال للاعتقال يوم 23 نوفمبر الماضي، لاتهامه ببث خطابات تساهم في إثارة الكراهية.

وتم إطلاق سراح اللاعب بكفالة 80 ألف يورو، مع استدعائه للمثول أمام محكمة الجنايات.