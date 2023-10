هذا ما قاله محرز بعد إعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

قال الدولي الجزائري رياض رياض محرز إن سعي السعودية للفوز باستضافة مونديال 2034 أمر مدهش.

وأضاف نجم الأهلي السعودي، عبر حاسبه الشخصي على منصة “إكس”: “من الواضح أننا في المكان المناسب، الآن وفي المستقبل، من المدهش أن نرى السعودية تسعى للفوز باستضافة البطولة الكبرى “.

وتابع نجم الأهلي السعودي: “أنا أسمع وأرى المشجعين وأشعر بشغف وحب اللعبة، وآمل أن يتمكن العالم من رؤيته هنا أيضًا”.

Here we go…. Clearly in the right place, now and for the future. Amazing to see Saudi Arabia bid for the big one. I hear and see the fans. I feel the passion and love of the game. I hope the world gets to see it too. #Saudi2034 https://t.co/TeLsQz57F8

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) October 5, 2023