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رياضة

هذا ما قاله محرز بعد إعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

عمر سلامي
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هذا ما قاله محرز بعد إعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
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رياض محرز

قال الدولي الجزائري رياض رياض محرز إن سعي السعودية للفوز باستضافة مونديال 2034 أمر مدهش.

وأضاف نجم الأهلي السعودي، عبر حاسبه الشخصي على منصة “إكس”: “من الواضح أننا في المكان المناسب، الآن وفي المستقبل، من المدهش أن نرى السعودية تسعى للفوز باستضافة البطولة الكبرى “.

وتابع نجم الأهلي السعودي: “أنا أسمع وأرى المشجعين وأشعر بشغف وحب اللعبة، وآمل أن يتمكن العالم من رؤيته هنا أيضًا”.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، نية المملكة الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة..”.

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