هذا ما قاله محرز بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة

عبّر الدولي الجزائري رياض محزر، عن سعادته الكبيرة، بعدما قاد ناديه أهلي جدة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بالفوز على كاوازاكي الياباني، بهدفين دون رد.

وقال محرز في تصريحات له عقب التتويج: “نحن سعداء بهذا التتويج، المباريات والمنافسات الكبرى تدفعنا لتقديم الأفضل، وكان هدفي واضح منذ أن جئت للأهلي وهو المساهمة في إعادته للقمة، بتحقيق لقب النخبة”.

بطلة آسيا ميلا رياض محرز 💚💚💚😢😢😢😢

pic.twitter.com/6Lxf4NkHhs — عمرو (@bt3) May 3, 2025

وأضاف محرز: ” قدمنا أداء جيدا في كل المباريات، وحققنا الفوز في النهاية.. فريقنا هو الأفضل في آسيا، وعلينا أن نواصل العمل، فنحن لم نخسر أي مباراة بالبطولة، وهذا بفضل العمل الكبير الذي قمنا به”.

🎥 “رياض محرز” يلتقط الصور التذكارية مع كأس آسيا للنخبة وكأنه لم يفعل شيئًا 😂💚#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/Rh01EOjCho — وليد سعيد (@Rabanalsafena) May 3, 2025

وتابع: “الألقاب التي حققتها مع الجزائر وليستر ومانشستر سيتي والأهلي، جميعها في مكانة واحدة، ولا يمكنني تفضيل أي منها على الآخر.. والتتويج بدوري أبطال آسيا كان مميزا، خاصة وأننا لم نحقق أي ألقاب الموسم الماضي، وأشكر الجماهير على دعمهم لنا “.

وتألق رياض محرز في البطولة الآسيوية، حيث يعد اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف، بواقع 17 هدفا، إذ سجل 9 أهداف وصنع 8.