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رياضة

هذا ما قاله محرز بعد التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا

عمر سلامي
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هذا ما قاله محرز بعد التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا
ح.م
رياض محرز

عبر الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته الكبيرة عقب التتويج مع ناديه مانشستر سيتي بلقب رابطة أبطال أوروبا.

وقال محرز في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “ليلة لا تنسى إلى الأبد..لقد حققناها”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “حلم آخر يتحقق، الحمد لله”، وأرفق التغريدة بصورة له وهو يحمل كأس رابطة أبطال أوروبا.

وحصد محرز خلال هذا الموسم ثلاثية مع ناديه مانشستر سيتي، بعد الفوز بلقب الدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة أبطال أوروبا.

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