هذا ما قاله محرز بعد التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا

عبر الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته الكبيرة عقب التتويج مع ناديه مانشستر سيتي بلقب رابطة أبطال أوروبا.

وقال محرز في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “ليلة لا تنسى إلى الأبد..لقد حققناها”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “حلم آخر يتحقق، الحمد لله”، وأرفق التغريدة بصورة له وهو يحمل كأس رابطة أبطال أوروبا.

A night to remember for ever 🩵🏆 we made it pic.twitter.com/Zyt7QmJXPD

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 10, 2023