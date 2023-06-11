هذا ما قاله محرز بعد التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا
عبر الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته الكبيرة عقب التتويج مع ناديه مانشستر سيتي بلقب رابطة أبطال أوروبا.
وقال محرز في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “ليلة لا تنسى إلى الأبد..لقد حققناها”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “حلم آخر يتحقق، الحمد لله”، وأرفق التغريدة بصورة له وهو يحمل كأس رابطة أبطال أوروبا.
A night to remember for ever 🏆 we made it pic.twitter.com/Zyt7QmJXPD
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 10, 2023
وحصد محرز خلال هذا الموسم ثلاثية مع ناديه مانشستر سيتي، بعد الفوز بلقب الدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة أبطال أوروبا.
ANOTHER DREAM COME TRUE #alhamdulillah 🤲🏼 pic.twitter.com/BmvH1dWCNr
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 10, 2023