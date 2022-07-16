هذا ما قاله محرز بعد تمديد عقده إلى غاية 2025

أثنى عليه غوارديولا والمدير الرياضي للمان سيتي

قال الدولي الجزائري رياض محرز مباشرة بعد تجديد عقده مع المان سيتي إلى غاية 2025 إنه سعيد بالبقاء في الفريق، مؤكدا أنه قضى مواسم لا تنسى في هذا الفريق الكبير، وأكد في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد”، وأضاف قائلا: “لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع، لتحقيق النجاح الذي تمتعنا به في المواسم الأربعة الماضية وجعلنا جميعا كلاعبين نتطلع لتحقيق المزيد”.

وشكر محرز مدربه غوارديولا على الثقة التي وضعها فيه: “أود أيضا أن أشكر بيب وتكسيكي والجهاز الفني على الطريقة التي ساعدوني بها في التطوّر كلاعب ودفعوني لمواصلة التحسن. الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدتنا على النجاح في الموسم القادم”.

من جانبه، قال مدير كرة القدم في النادي تكسيكي بيجيريستين: “لعب رياض دورا رئيسيا في نجاحنا على مدار السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا، ويُسعدنا جميعا موافقته على هذه الصفقة الجديدة”، مضيفا “أن رياض جلب الكثير للنادي بمهاراته وموهبته والتزامه ورغبته في الفوز منذ لحظة وصوله لأول مرة. كما أعلم أن بيب والجهاز الفني يستمتعان بالفعل بالعمل مع رياض.. إنه أحد أكثر الأجنحة موهبة في اللعبة ونحن جميعا متحمسون جدا لمعرفة أنه سيكون جزءا من سعينا المستمر لمحاولة تحقيق المزيد من النجاح”. وأنهى حديثه قائلا: “الجميع في مانشستر سيتي يهنئون رياض على عقده الجديد ويتمنون له كل التوفيق في بقية مسيرته هنا”.

من جهته أكد غوارديولا عند تحديد الصفات التي يجلبها محرز إلى السيتي الموسم الماضي وقال: “أعرف جودة رياض وهو لاعب أحترمه، لأنه يتعامل مع الضغط بشكل جيد”. وأضاف: “إنه يحب اللعب في أكبر المراحل. من الصعب العثور على لاعبين مثله…ليس أنا فقط، النادي بأكمله لديه رأي مرتفع بشكل لا يصدق عنه وعن جودته، ولاشك في ذلك”.

وأنهى حديثه قائلا: “إنه لاعب استثنائي. إنه لاعب ترغب عديد الفرق في الحصول على خدماته”.

ومدد رياض محرز لمدة عامين، حيث وقع على صفقة ستشهد بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في النادي حتى جوان 2025، حسب ما أعلنه بطل انجلترا لكرة القدم. وأصبح الجناح الجزائري أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة بيب غوارديولا منذ انضمامه إلى النادي قادما من ليستر سيتي في صيف 2018 في المواسم الأربعة التي تلت ذلك، ساعد محرز السيتي في الفوز بثلاثة ألقاب في البطولة الإنجليزية الممتازة، وثلاثة كؤوس رابطة، وكأس الاتحاد الانجليزي، إلى جانب الوصول إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا. حتى الآن، شارك محرز في 189 مباراة مع النادي، وسجل 63 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة.