هذا ما قاله محرز عن النّهائي الآسيوي

نشّط اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، الجمعة، مؤتمرا صحفيا بِمدينة جدة السعودية.

ورافق الجناحُ محرز في هذا المؤتمر التقنيَّ الألماني ماتياس يايسله مدربه في فريق الأهلي السعودي.

ويستعدّ رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي لِمواجهة نادي كاوازاكي الياباني هذا السبت، بِرسم نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال محرز: “هدفنا هو التتويج بِالكأس، وقد صمّمنا على نيلها بِكل إصرار. نحن نركز بِشدّة وطموحنا واضح: الفوز غدا. ينتظرنا منافس ياباني قوي”.

وتُجرى المباراة النهائية بِمدينة جدة، على الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت الجزائري.

وفي شريط فيديو متداول، دعا محرز أنصار فريق الأهلي إلى التوافد بِقوّة، وتقديم الدعم المعنوي المطلوب.