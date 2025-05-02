-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله محرز عن النّهائي الآسيوي

الشروق الرياضي
  • 112
  • 0
هذا ما قاله محرز عن النّهائي الآسيوي

نشّط اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، الجمعة، مؤتمرا صحفيا بِمدينة جدة السعودية.

ورافق الجناحُ محرز في هذا المؤتمر التقنيَّ الألماني ماتياس يايسله مدربه في فريق الأهلي السعودي.

ويستعدّ رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي لِمواجهة نادي كاوازاكي الياباني هذا السبت، بِرسم نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال محرز: “هدفنا هو التتويج بِالكأس، وقد صمّمنا على نيلها بِكل إصرار. نحن نركز بِشدّة وطموحنا واضح: الفوز غدا. ينتظرنا منافس ياباني قوي”.

وتُجرى المباراة النهائية بِمدينة جدة، على الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت الجزائري.

وفي شريط فيديو متداول، دعا محرز أنصار فريق الأهلي إلى التوافد بِقوّة، وتقديم الدعم المعنوي المطلوب.

مقالات ذات صلة
بطولة افريقيا للمحليين 2025: تخصيص الحصة التدريبية الرابعة للجوانب التكتيكية

بطولة افريقيا للمحليين 2025: تخصيص الحصة التدريبية الرابعة للجوانب التكتيكية

البطولة العربية لألعاب القوى.. ذهبية وبرونزية للجزائر في سباق 20 كم مشي

البطولة العربية لألعاب القوى.. ذهبية وبرونزية للجزائر في سباق 20 كم مشي

داربي شباب بلوزداد- مولودية الجزائر يوم 12 ماي دون جمهور

داربي شباب بلوزداد- مولودية الجزائر يوم 12 ماي دون جمهور

“التاس” تُنصف لاعبا جزائريا وتُعاقب ناديا من بلاد مراكش

“التاس” تُنصف لاعبا جزائريا وتُعاقب ناديا من بلاد مراكش

قرارات بِخصوص البطولة الوطنية

قرارات بِخصوص البطولة الوطنية

تأخّر موعد نهائي الكأس يعكس خللا في برمجة البطولة الوطنية

تأخّر موعد نهائي الكأس يعكس خللا في برمجة البطولة الوطنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد