هذا ما قاله محرز عن صراع اللقب بين “السيتي” وليفربول

تحدث النجم الجزائري رياض محرز عن الصراع المشتعل بين ناديه مانشستر سيتي ونادي ليفربول، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم..

وقال محرز في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: “عندما تكون هناك فرق خلفنا أو تسبقنا في جدول الترتيب وتفوز بالمباريات، فإن هذا يجعلنا أكثر رغبة في تحقيق الانتصارات”.

وأضاف النجم الجزائري: “نحن نركز على أنفسنا لأن هذا أقصى ما يمكننا القيام به، أما الأمور الأخرى فهي خارجة عن سيطرتنا”.

وتحدث محرز عن الضغط في ظل المنافسة على اللقب، وقال: “جزء من كونك لاعب كرة قدم، هو أن تعرف كيف تتعايش مع الضغط، يجب أن يتم الضغط علينا، بدون هذا الضغط لن نخرج أفضل ما لدينا، وهذا الضغط جيد بالنسبة لنا”.