هذا ما قاله محرز عن مستقبله مع مانشستر سيتي (فيديو)

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، في تعليقه على أنباء إمكانية مغادرته لمانشستر سيتي، وانتقاله إلى الدوري السعودي، أنه ليس هناك أي شيء حاليا، مضيفا أنه لا يزال مرتبطا مع النادي الإنجليزي لسنتين.

وأضاف محرز في تصريحات له قبل تنقل “الخضر” إلى الكاميرون تحسبا لمواجهة أوغندا: “ليس هماك أي شيئ تبقى لي سنتين من عقدي مع فريق مانشستر سيتي، وليس هناك أي شيء، أركز حاليا مع المنتخب الوطني، سأخوض المبارتين، ثم آخذ عطلتي”.

وعن تتويجه مع مانشستر سيتي برابطة أبطال أوروبا، قال محرز: “منذ فترة ونحن نسعى للتتويج، لقد وصلنا من قبل إلى نصف النهائي، والنهائي الذي خسرناه، والحمد لله توجنا بهخذا اللقب في هذا الموسم”.

وعن مباراة أوغندا، أكد مهاجم مانشستر سيتي أن المنتخب حسم تأشيرة التأهل إلى “كان” الكاميرون، لذلك ستكون المباراة فرصة للتحضير لكأس إفريقيا، ولا يهمنا اللعب في جابوما أو في أي ملعب آخر”.

وأضاف محرز: “مباراة أوغندا ستكون فرصة للاعبين الجدد من أجل إكتشاف اللعب في إفريقيا”.

أما عن الوافد الجديد حسام عوار: “عوار لاعب جيد، خاض الكثير من اللقاءات في الدوري الفرنسي وفي أوروبا أيضا، ومن المؤكد أنه سيقدم الإضافة للمنتخب، وهذا ما نأمله كما ننتظر ذلك من الوافدين الجدد”.

وتحدث قائد المنتخب الوطني عن ودية تونس، التي ستلعب بعنابة، حيث قال: ” سعداء باللعب في عنابة، أمام الجماهير هناك، وعلى أرضية ميدان جيدة”.