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رياضة

هذا ما قاله محرز عن مواجهة السنغال

عمر سلامي
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هذا ما قاله محرز عن مواجهة السنغال
ح.م
رياض محرز

أكد قائد المنتخب الوطني رياض محرز جاهزية “الخضر” لأداء مباراة كبيرة أمام المنتخب السنغالي.

وقال محرز خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالسنغال رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي: “أنا سعيد بالتواجد في السنغال، في الحقيقة هذه المرة الأولى التي أتواجد فيها هنا، ومواجهة السنغال ستكون قوية على أرضية ملعب السنغال”.

وتحدث قائد “الخضر” عن الحارس ميندي، حيث قال : “الكل هنا يعلم أن الحارس ميندي يعرفني وأنا أعرفه، هو حارس جيد وسنرى ما سيحدث خلال المواجهة”.

وأضاف محرز:” أنا متعود على الحرارة في المملكة العربية السعودية، ومستعد للمباراة”.

وخاض “الخضر” أمسية الاثنين آخر حصة تدريبية تحسبا للمباراة الودية أمام السنغال، التي تلعب أمسية الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

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