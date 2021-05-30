هذا ما قاله محرز لِبولحية

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية متوسط ميدان هجوم فريق ماتز الفرنسي، إلى مستقبله الكروي الاحترافي.

وكان بولحية (28 سنة) قد أخبر مُؤخّرا إدارة نادي ماتز بِرغبته في الرّحيل هذه الصائفة، رغم بقاء موسم آخر في العقد. رافضا مُقترح تجديده.

وقال بولحية إنه وصل إلى مرحلة مُتقدّمة في مشواره الكروي، تتطلّب منه اللعب في صفوف فريق يُطارد الألقاب، أو يُشارك في رابطة الأبطال أو الدوري الأوروبي.

وفي سؤال من صحيفة “ليكيب” الفرنسية” التي أجرت معه مقابلة صحفية ونشرتها، الأحد، عن الفريقَين المحلّيَين ليل وران. قال بولحية إنه لا يُمانع في التفاوض مع مسؤولي الناديَين، إذا كان العرض إيجابيا. خاصة وأن ليل نال لقب البطولة وسيلعب رابطة الأبطال في الموسم المقبل، ويخوض ران الدوري الأوروبي.

وأضاف الدولي الجزائري أن البطولة الإسبانية أيضا تستهويه، ويطمح إلى ترك بصمة هناك، خاصة وأنه ارتدى زيّ فريق جيرونا ما بين 2017 و2018.

واختتم بولحية تصريحاته، قائلا إن مواطنه رياض محرز نصحه بِالاحتراف في إنجلترا، وأكد له أن نحافة الجسد لا تُؤثّر سلبا على مردوده فوق الميدان.